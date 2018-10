CASINO : Cdiscount acquiert le vendeur en ligne de pneumatique 1001Pneus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cdiscount, filiale e-commerce du groupe Casino, a annoncé l'achat du vendeur en ligne de pneumatique 1001Pneus, pour un montant de 500 000 euros. Cette acquisition a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille le 15 octobre dernier à la suite de la mise sous séquestre de la société."Cdiscount est prêt à accélérer le développement de 1001Pneus en construisant un leader sur les marchés en ligne des pneus et des pièces automobiles. Cette transaction permettra aux équipes de 1001Pneus de bénéficier de l'expertise de Cdiscount en logistique, marketing et technologie. Elle renforce les perspectives de 1001Pneus en l'intégrant dans l'un des leaders français du e-commerce, et permet également à Cdiscount de renforcer sa stratégie dans l'industrie automobile. " peut-on lire dans un communiqué.