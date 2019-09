CASINO : Daniel K etínský rentre au capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vesa Equity Investment détient 5 020 139 actions de Casino, soit 4,63% du capital. Vesa est un véhicule d'investissement détenu par Daniel Kretínský, actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tkác (47%). Le distributeur français en difficulté financière assure que ces derniers sont des investisseurs de long terme y compris dans le secteur de la distribution en Europe, avec une participation de 17,52% dans Metro et des options pour accroitre cette dernière jusqu'à 29,9% ou jusqu'à 32,71%, ainsi qu'une participation de 40% dans Mall Group, un acteur d'e-commerce en Europe centrale et orientale.Un représentant de Vesa Equity Investment rentrera au conseil d‘administration de Casino.Daniel Kretínský est actionnaire de contrôle, Président-Directeur Général d'Energetický a prumyslový holding, a.s. (EPH), groupe international actif dans l'énergie et les infrastructures basé en République tchèque.En plus de siéger à plusieurs conseils d'administration de sociétés affiliées à EPH, il occupe également des fonctions au sein de sociétés non-affiliées à EPH, où il détient une participation majoritaire ou de contrôle notamment Czech Media Invest, Mall Group ou EP Industries. Il était ainsi actionnaire du journal Le Monde et propriétaire du journal Marianne. Il est également président du conseil d'administration d'AC Sparta Praha fotbal.Patrik Tkác est vice-président du conseil d'administration de J & T Finance Group SE ("JTFG"), groupe bancaire international fournissant des services dans les domaines de la banque privée, de détail et d'investissement, de la gestion d'actifs et du commerce de titres principalement dans les pays d'Europe centrale et orientale.Il est également président du conseil d'administration de J & T Banka a.s.. Outre ses activités au sein de JTFG, il détient notamment une participation importante dans le groupe J & T Private Equity, EP Global Commerce, Czech Media Invest ou Mall Group.