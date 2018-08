CASINO : Dia rejoint la centrale d'achat Horizon International

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La centrale d’achats nouvelle génération Horizon International fondée en juin dernier par Auchan Retail, Casino et Metro, accueille un nouveau partenaire : le groupe espagnol Dia. "Avec cette entrée, la centrale d’achats Horizon International confirme sa volonté d’ouverture, conforte sa dimension internationale et devient une alliance internationale parmi les plus importantes", a souligné Casino dans un communiqué.