CASINO : GPA ne discute pas avec AMAZON

Le groupe Pão de Açùcar (GPA) a choisi de se recentrer sur son coeur d'activité, explique son directeur Peter Estermann aux Echos. La filiale brésilienne de Casino s'attelle aussi à sa transformation numérique. Sa branche Via Varejo est par ailleurs en train devenir le numéro un de la distribution non-alimentaire multicanal et multiformat. GPA a annoncé fin 2016 la vente de Via Varejo. C'est toujours d'actualité, a confirmé Peter Estermann.Cette cession va permettre à GPA de se concentrer sur la distribution alimentaire, de maintenir son leadership dans le secteur et de mettre en oeuvre un nouveau plan stratégique au cours des trois prochaines années, a précisé le dirigeant."On est concentré sur cette vente, et elle va se faire... Le non-alimentaire n'est pas au coeur de notre activité", a-t-il rappelé.Dans cadre, GPA ne discute pas avec Amazon concernant Via Varejo.