CASINO : Horizon lance sa première filière agricole française d'approvisionnement

Dans la droite ligne des engagements pris lors des Etats Généraux de l'Alimentation, Auchan Retail, Casino et Schiever annoncent la mise en oeuvre de filières communes avec le monde agricole. La première filière d'approvisionnement spécifique portera sur les oeufs de plein air à marques de distributeur des trois entreprises. Horizon, centrale d'achat " nouvelle génération " portée par Auchan Retail, groupe Casino, Dia, Metro et Schiever, concrétise ainsi ses engagements pris lors de son lancement en juillet 2018.Il s'agira d'oeufs d'origine France, produits dans des élevages dans lesquels les poules vivent en plein air, sont nourries avec des céréales 100% d'origine française et sans OGM et ne reçoivent aucun traitement antibiotique.De plus, l'emballage, dans lequel seront commercialisés ces oeufs, est élaboré à partir de matériaux recyclés, est recyclable et biodégradable et est conçu et fabriqué en France.Les consommateurs retrouveront ainsi ces oeufs en magasin sous les marques distributeurs des enseignes d'Auchan Retail, du groupe Casino et de Schiever dès avril 2019.Dans le cas de la filière sur les oeufs de plein air, Auchan Retail, groupe Casino et Schiever se sont engagés avec les acteurs de la filière sur une durée a minima de 3 ans et sur des volumes minimums garantis.En matière de fixation des prix, cette démarche s'appuie sur un pacte de confiance intégrant l'ensemble des intervenants de la filière : éleveurs, fournisseurs d'aliments pour les poules, industriel et distributeurs.Elle prévoit un mécanisme de révision semestrielle des prix, mécanisme concernant tous les acteurs, et permettant une rémunération juste et équilibrée de chaque intervenant de la chaine.La transparence de ce mécanisme de fixation des prix est en parfaite adéquation avec l'esprit des Etats Généraux de l'Alimentation puisqu'il partira des coûts de production des éleveurs.