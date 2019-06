CASINO : Moody's abaisse sa note

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino recule de 1,20% à 33,6 euros sur la place de Paris, pénalisé par Moody's, qui vendredi dernier, a abaissé de Ba3 à B1 la note à du distributeur. "Nous pensons que la restructuration de la dette de Rallye, principal actionnaire de Casino, et de ses holdings de contrôle crée une incertitude supplémentaire à un moment où les conditions du marché de détail français restent très difficiles et augmentent le risque d'exécution du désendettement de Casino ", déclare Vincent Gusdorf, Vice Président de Moody's - Senior Credit Officer et analyste en chef pour Casino."La procédure de sauvegarde engagée par sa société mère Rallye signifie que Casino devra maintenir la confiance des fournisseurs et des prêteurs ainsi qu'une bonne liquidité, alors que notre précédente notation Ba3 tenait compte d'une réduction substantielle de sa dette brute élevée," a ajouté M. Gusdorf.