CASINO : Société Générale reste à Conserver

Société Générale reste à Conserver sur Casino et maintient son objectif de cours à 32 euros. Selon le broker, l'arrivée de Daniel Kretinsky au capital, actionnaire de référence à long terme, devrait rassurer les autres parties prenantes (banquiers, obligataires, fournisseurs, etc.) sur la bonne qualité des actifs de Casino et sur la stratégie qu'il est prêt à mettre en œuvre dans les prochaines années."Bien que cela ne résout pas tous les problèmes actuels auxquels sont confrontés Rallye et les différentes holdings, le fait que Vesa soit arrivé à bord est rassurant", a notamment commenté Société Générale.