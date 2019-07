Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires de 17,8 milliards d'euros, en croissance organique de 3,5%. En France, le grand distributeur a enregistré une accélération de la croissance comparable au deuxième trimestre à + 0,7 % (+ 0,7 point par rapport au premier trimestre) et à + 2,5 % sur deux ans (+ 1,2 point par rapport au premier trimestre).Cdiscount a connu une forte accélération de la croissance du volume d'affaires (" GMV ") de + 13,0 % au deuxième trimestre 2019 (vs + 9,2 % au premier trimestre 2019) avec une quote-part marketplace à 40,1 % du GMV (+ 3,5 points).En Amérique latine, le groupe maintient une croissance forte (10,1 %) tirée par Assaí au Brésil.Le résultat opérationnel courant (ROC) Groupe, hors crédits fiscaux, est ressorti à 347 millions, en hausse de + 12,9 % en organique.En France, le ROC s'établit à 151 millions, avec une croissance de la marge de ROC de distribution de + 11 points de base, les loyers additionnels liés aux plans de cession étant plus que compensés par les réductions nettes de coûts.Casino s'est réjoui de l'avancée rapide sur les priorités stratégiques en France. Le groupe a réalisé 6 millions d'euros d'économies de coûts (frais centraux, magasins, logistique) et relevé l'objectif 2019 à 130 millions (pour une cible initiale à 100 millions).Concernant le plan de cessions et fermetures de magasins déficitaires (dit " Plan Rocade ") : 15 hyper-marchés ont déjà été cédés. Ainsi, 52 millions d'euros de gains ROC en année pleine sont sécurisés et les produits de cessions atteignent 233 millions (150 millions nets des coûts de fermetures). Casino confirme l'objectif de 90 millions de gains annuels récurrents sécurisés à fin 2019.Le groupe confirme ses objectifs annuels 2019 en France. La réduction des Capex et les plans d'action sur les stocks (en baisse de 105 millions au premier semestre) sont cohérents avec la cible de génération de cash-flow de 0,5 milliard à l'année.Casino accélère son plan de désendettement pour atteindre moins de 1,5 milliard de dette nette France à fin 2020 et la maintenir durablement sous ce niveau, grâce à l'achèvement du plan de cession de 2,5 milliards, dont 2,1 milliards ont déjà été signés, et l'absence de dividende en 2020 représentant une économie totale sur les dividendes d'environ 500 millions sur 18 mois.