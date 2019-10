Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a lancé une émission obligataire sécurisée de maturité janvier 2024. Cette émission s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement du Groupe annoncé le 22 octobre. Ce plan inclut la levée de nouveaux financements pour un montant cible de 1,5 milliard d'euros via cette émission sécurisée et un prêt à teme (Term Loan B) ainsi que la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée pour un montant d’environ 2 milliards d'euros.Les obligations seront émises par Quatrim, une filiale contrôlée à 100% par Casino, Guichard-Perrachon. Quatrim est actionnaire à 100% du capital d'Immobilière Groupe Casino (" IGC "), propriétaire d'environ 1 milliard d"euros d'actifs immobiliers des enseignes Casino en France.Les investisseurs obligataires bénéficieront de sûretés, notamment sur les titres IGC ainsi que de garanties d'autres entités du Groupe, notamment de Casino, Guichard-Perrachon. Les montants levés via cette émission obligataire et la souscription d'un prêt à terme (Term Loan B) serviront à refinancer une partie de la dette existante du Groupe.Dans ce cadre, Casino lancera, après la finalisation de la transaction, une offre de rachat obligataire portant sur les souches arrivant à maturité en mars 2020, mai 2021 et juin 2022 pour un montant cible de 700 millions d'euros.Les montants levés seront également utilisés pour rembourser les 675 millions d'euros à date de tirages sur les lignes confirmées du Groupe liés la saisonnalité de l'activité, et une partie de l'emprunt Segisor.La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines.