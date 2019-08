CASINO avance dans le projet de simplification de sa structure en Amérique Latine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino avance dans le dossier Amérique Latine. Le distributeur, qui a dévoilé en juin un projet de simplification de sa structure dans la région, a fait part d'avancées pour l’opération avec le colombien Éxito. Et notamment, de la recommandation positive du Comité d'audit et des risques d'Éxito sur la proposition de Casino d'acquérir la participation indirecte de 50% d'Éxito dans Segisor. Il a également fait part de la décision du Conseil d'administration d'Éxito de convoquer une assemblée générale extraordinaire.Celle-ci a pour but d'autoriser le Conseil d'administration d'Éxito à délibérer et à décider de l'approbation de l'acquisition proposée, approuver l'acquisition proposée et autoriser le Directeur Général d'Éxito et/ou tout autre représentant légal à réaliser, sans restriction, l'acquisition proposée.Elle aura lieu le jeudi 12 septembre prochain, au siège social d'Éxito, situé dans la ville d'Envigado, en Colombie.Un pas en avant donc dans l'opération de simplification de la structure du distributeur français. Si cette dernière devait se concrétiser, Casino détiendrait seul 41,4% de sa filiale au Brésil, Grupo Pão de Açùcar (GPA), qui contrôlerait elle-même Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine. Il pourra alors contrôler l'ensemble des activités de la région via GPA, ce qui amènera plus de lisibilité.Un projet qui passe par plusieurs étapes. Il prévoit le lancement par la filiale de Casino au Brésil, Grupo Pao de Açucar (GPA), d'une offre d'achat sur 100% du capital d'Exito, et le rachat par Casino des titres détenus par Exito dans Segisor qui détient elle-même 99,9% des droits de vote et 37,3% des droits économiques de GPA.La semaine dernière, Casino a annoncé une modification finale de son offre d'acquisition de la participation détenue indirectement par Éxito dans GPA par l'intermédiaire de la société française Segisor.L'offre modifiée comprend un prix par action GPA amélioré à 113 reais brésiliens et une clause d'alignement partiel du prix (égal à 80% de l'écart de prix) portant sur les 49,8 millions d'actions GPA que Casino acquerrait indirectement auprès d'Éxito, en cas de cession de tout ou partie de ces actions au-delà de 113 reais brésiliens par action dans les 15 mois.Casino précise que les opérations du projet de simplification demeurent soumises à certaines autorisations dont elles doivent faire l'objet de la part des organes de gouvernance concernés.A la Bourse de Paris, le distributeur recule de 0,56% à 36,79 euros.