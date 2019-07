CASINO : cède Vindémia pour 219 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino et GBH ont signé une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de la société Vindémia, pour une valeur d'entreprise de 219 millions d'euros. Fondée en 1972 à La Réunion et acquise progressivement par le groupe Casino entre 2001 et 2007, Vindémia est, aujourd'hui, le leader de la grande distribution dans l'Océan Indien (La Réunion, Madagascar, Mayotte, Maurice) et dispose d'un positionnement multi-formats (hypermarchés, supermarchés, cash and carry et proximité).Groupe familial fondé en 1960, GBH s'est développé à partir des départements d'outre-mer, puis à l'international, d'abord sur des activités industrielles puis autour de deux métiers, la distribution automobile et la grande distribution.Avec cet accord, les activités de Vindémia vont se poursuivre et se développer au sein de la branche Grande Distribution de GBH.La réalisation de cette cession interviendra après la consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence. GBH s'est engagé dans l'accord de cession à céder des magasins à un tiers en anticipation des éventuelles préoccupations de l'Autorité de la concurrence