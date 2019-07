CASINO : cède Vindémia pour 219 millions d'euros, le titre bien orienté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino gagne 1,05% à 32,83 euros à la Bourse de Paris après avoir annoncé la cession de sa filiale Vindémia, au distributeur GBH pour une valeur d'entreprise de 219 millions d'euros. Le groupe français plombé par sa dette, poursuit ainsi ses cessions d’actifs non stratégiques et cherche à regagner la confiance du marché.Spécialiste de la distribution dans l'Océan indien, Vindémia dispose d'un positionnement multi-formats. Fondée en 1972 à La Réunion, l'entreprise a été acquise progressivement par le groupe Casino entre 2001 et 2007.Selon des sources proches du dossier, Vindémia a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 853 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 12 millions d'euros.La vente de 219 millions d'euros représente 18,3 fois le résultat opérationnel courant." Cette transaction sur une société faiblement rentable quoiqu'en situation très forte sur ses débouchés, se fait sur des bases élevées, nettement supérieures aux valorisations retenues dans l'appréciation de l'actif net de Casino ", a commenté Invest Securities.Avec cette opération Casino atteint les 2,1 milliards d'euros de cessions d'actifs non stratégiques. Concrètement, elle s'inscrit dans le cadre des cessions additionnelles d'actifs non stratégiques de 1 milliard d'euros à réaliser d'ici le premier trimestre 2020. Le distributeur avait initialement établi un plan de cession de 1,5 milliard d'euros, achevé depuis.Le total est ainsi porté à au moins 2,5 milliards d'euros de cessions d'actifs non stratégiques au premier semestre 2020.A l'issue de l'opération, les activités de Vindémia vont se poursuivre et se développer au sein de la branche Grande Distribution de GBH. Groupe familial fondé en 1960, ce dernier s'est développé à partir des départements d'outre-mer, puis à l'international, d'abord sur des activités industrielles puis autour de deux métiers, la distribution automobile et la grande distribution.La réalisation de cette cession interviendra après la consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence. GBH s'est par ailleurs engagé dans l'accord de cession à céder des magasins à un tiers en anticipation des éventuelles préoccupations de l'Autorité de la concurrence.