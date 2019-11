CASINO et Intermarché : la Commission européenne ouvre une enquête sur une possible collusion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne annonce avoir ouvert une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles "afin de déterminer si deux groupes français de grande distribution, Casino Guichard-Perrachon (« Casino ») et Les Mousquetaires (« Intermarché »), ont coordonné leurs comportements sur le marché, en violation des règles de concurrence de l'Union européenne (UE)".Casino et Intermarché ont créé INCAA, une centrale d'achat commune pour l'achat en commun de leurs produits de marques en novembre 2014."La Commission craint que Casino et Intermarché ne soient allés au-delà de l'objectif de leur alliance et ne se soient livrés à un comportement anticoncurrentiel", précise la Commission européenne dans un communiqué.Elle cherchera ainsi à déterminer si les deux groupes ont coordonné leurs activités relatives au développement de leurs réseaux de magasins et leurs politiques de prix à l'égard des consommateurs.Si elle est avérée, cette coordination constitue potentiellement une infraction aux règles concernant les accords anticoncurrentiels entre entreprises (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).La Commission précise avoir maintenant pour priorité de réaliser son enquête approfondie, et précise que l'ouverture d'une procédure formelle d'examen ne préjuge pas de son issue.