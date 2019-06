CASINO : l'AMF reprocherait des manquements

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'AMF a adressé ses conclusions préliminaires à Casino dans l'enquête portant sur sa communication financière. Dans ce dossier ouvert à la suite d'un rapport à charge de l'activiste Muddy Waters, le gendarme de la Bourse a aussi reproché certains manquements à ce dernier, révèle ce matin le journal "Les Echos". Selon le quotidien, la direction des enquêtes de l'AMF s'intéresserait de près à Mercialys, foncière française que détenait Casino à plus de 50 % en 2012.En 2013 précise le journal, quand le distributeur a réduit sa participation à 40 %, il a arrêté de consolider la filiale en " intégration globale " pour la " mettre en équivalence ".Un changement qui interpelle l'AMF, car Casino a alors sorti la dette de Mercialys de son bilan.Toute la question est de savoir si le groupe exerçait ou non à l'époque un " contrôle de fait " sur sa filiale. Si c'est le cas, cette déconsolidation n'aurait pas dû avoir lieu. " Cette notion est extrêmement compliquée et donne souvent lieu à des débats ", explique un analyste cité par "Les Echos".D'autres points seraient reprochés au distributeur, notamment concernant certaines opérations immobilières.