CASINO : le dossier Éxito avance

Casino prend acte de la recommandation positive du Comité d'audit et des risques d'Éxito sur la proposition de Casino d'acquérir la participation indirecte de 50% d'Éxito dans Segisor et de la décision du Conseil d'administration d'Éxito de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette dernière a pour but d’autoriser le Conseil d'administration d'Éxito à délibérer et à décider de l'approbation de l'acquisition proposée, approuver l'acquisition proposée et autoriser le Directeur Général d'Éxito et/ou tout autre représentant légal à réaliser, sans restriction, l'acquisition proposée.L'assemblée générale extraordinaire d'Éxito aura lieu le jeudi 12 septembre prochain, au siège social d'Éxito, situé dans la ville d'Envigado, en Colombie.Les opérations du projet de simplification demeurent soumises à certaines autorisations dont elles doivent faire l'objet de la part des organes de gouvernance concernés.