CASINO : ligne crédit syndiquée de 2 milliards dans le cadre du plan de refinancement

Casino annonce avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d'euros et de maturité octobre 2023, dans le cadre du plan de refinancement présenté le 22 octobre. Elle sera utilisable par Casino, Casino Finance et Monoprix. Elle inclut des clauses de changement de contrôle similaires aux clauses de la documentation actuelle. Cette ligne comporte deux covenants financiers, qui seront testés trimestriellement; et pour la première fois au 31 mars 2020; au périmètre France Retail et E-commerce.Il s'agit d'un ratio de dette brute ajustée sur Ebitda dont le niveau varie en fonction des périodes et un ratio d'Ebitda sur frais financiers supérieur à 2,25.Pour le premier ratio, Casino cite les niveaux de 7,75 à fin mars 2020, de 7,50 à fin juin 2020, de 7,25 à fin septembre 2020, de 5,75 à fin décembre 2020, de 6,50 à fin mars 2021, de 6,00 à fin juin et fin septembre 2021 et de 4,75 à partir de fin décembre 2021." La mise en place de cette ligne permet au groupe d'améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années " a précisé le distributeur.Les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021 et 2022, d'un montant actuel de 2,25milliards d'euros, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3 milliard d'euros et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d'un montant total de 0,64 milliard d'euros seront remboursées intégralement et annulées.Cette nouvelle ligne sera utilisable à partir de la réalisation définitive des opérations de financement (prêt à terme et obligation high yield sécurisée), attendue mercredi 20 novembre.