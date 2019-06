CASINO : nouvelles cessions de magasins pour 18,3 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Casino a conclu de nouvelles promesses unilatérales d’achat dans le cadre de sa stratégie visant à céder des magasins structurellement déficitaires. Celles-ci représentent un montant total de 18,3 millions d’euros et portent sur l’hypermarché Barberey-Saint-Sulpice (10), en vue de la cession du fonds de commerce et des murs à un adhérent Leclerc, mais aussi 5 magasins (4 Casino Supermarchés et 1 Leader Price), en vue de leur cession au Groupement Les Mousquetaires.Ces magasins ont représenté en 2018 un chiffre d'affaires hors taxes d'environ 43 millions d'euros et une perte de Résultat Opérationnel Courant d'environ 3 millions d'euros.Les accords signés prévoient la poursuite des contrats de travail des collaborateurs de ces magasins, conformément aux règles légales.La réalisation des cessions est attendue au second semestre 2019, sous réserve de la consultation préalable des instances représentatives du personnel et de la réalisation des conditions suspensives usuelles.