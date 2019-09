CASINO : poursuit la mise en uvre de son projet de simplification en Amérique Latine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a annoncé vendredi l’achèvement des autorisations nécessaires au lancement par GPA d’une offre publique d'achat exclusivement en numéraire sur Éxito et à l'acquisition par Casino des actions détenues par Éxito dans Segisor (elle-même détenant directement et indirectement 99,9% des droits de vote et 37,3% des droits économiques dans GPA). Le conseil d’administration d’Éxito (à l’unanimité) et l’assemblée générale de ses actionnaires ont approuvé hier la cession à Casino de toutes les actions détenues par Éxito dans Segisor dans les termes annoncés le 19 août 2019.En conséquence, Casino a signé un pré-accord avec GPA en vertu duquel GPA lancera, par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100%, une offre publique d'achat exclusivement en numéraire visant la totalité du capital d'Éxito au prix de 18 000 pesos colombiens par action et Casino apportera la totalité de sa participation (55,3%).Casino a également signé le contrat d'acquisition d'actions avec Éxito aux termes duquel Casino acquerrait les actions détenues par Éxito dans Segisor.La réalisation du contrat d'acquisition d'actions conclu avec Éxito est subordonnée à l'allocation de l'offre publique d'achat de GPA sur Éxito.