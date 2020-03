CASINO : résultat net 2019 en repli de 34,9%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino publié un résultat net normalisé 2019 (part du groupe) en recul de 34,9% à taux de change constant à 212 millions d'euros. L'Ebitda du distributeur ressort à 2,640 milliards contre 2,669 milliards un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant (ROC) est en baisse de 3,1% à 1,292 milliards d'euros. Le groupe précise qu'il fait face à une demande inédite par son ampleur à l’instar des autres distributeurs, tant en magasins qu’en solutions de drive ou de livraison à domicile.Il ajoute qu'il poursuivra l'adaptation accélérée de ses modes de fonctionnement et le développement de nouvelles offres répondant au contexte actuel inédit.La dette financière nette de la société est de 4,053 milliards d'euros contre 3,378 milliards en 2018.Au 31 décembre, la capacité d'autofinancement financière des activités poursuivies du distributeur était de 2,17 milliards contre 2,41 milliards un an plus tôt.Le bénéfice net par action dilué est en baisse à 1,62 euro contre 2,57 euros l'an passé.Le chiffre d'affaires annuel est en hausse de 4,2% en croissance organique à 34,645 milliards d'euros.