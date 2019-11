Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a annoncé les résultats de l'offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre dans le cadre de son plan de refinancement ; un montant nominal total de 784 millions d'euros a été apporté, respectivement 239 millions, 253 millions et 292 millions des obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. Le règlement-livraison de cette offre de rachat est attendu le 20 novembre. Les montants nominaux des obligations concernées seront alors réduits respectivement à 257 millions, 597 millions et 452 millions pour les obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.En prenant en compte les prix de rachat et les intérêts courus, le montant total décaissé par Casino sera de 807 millions. Cette offre de rachat est financée par les produits du prêt à terme (Term Loan B) d'un milliard d'euros et de l'obligation high yield sécurisée de 800 millions annoncés le 7 novembre dernier.Après remboursement des tirages de lignes de crédit et d'une partie de l'emprunt Segisor, 200 millions seront placés sur un compte séquestre dédié dont le solde ne pourra être utilisé que pour le remboursement de dettes de Casino. Au terme de ces opérations, la maturité moyenne de la dette obligataire et de ses prêts à terme de Casino augmentera de 3,3 à 3,8 années.