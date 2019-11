CASINO : succès des opérations de financement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, Casino a annoncé le succès de la syndication d'un prêt à terme (" Term Loan B ") d'un milliard d'euros et du placement d'une obligation high yield sécurisée de 800 millions d'euros, tous deux de maturité janvier 2024. Le montant des nouveaux financements du groupe s'élève ainsi à 1,8 milliard d'euros en hausse de 300 millions par rapport au montant cible de 1,5 milliard annoncé initialement, ce qui reflète la large sursouscription de ces instruments par les investisseurs.Ce montant additionnel augmentera la taille de l'offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre.La marge du prêt à terme sera de Euribor + 5,5% et le coupon de l'obligation sera de 5,875%.Cette opération permet à Casino d'étendre la maturité moyenne de sa dette de 3,3 à 3,9 années. Combinée à la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée d'environ 2 milliard d'euros et de maturité octobre 2023, ce plan de refinancement permettra également au groupe d'améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années.Ce renforcement de la structure financière permettra au groupe de se concentrer pleinement sur l'atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cession d'actifs.