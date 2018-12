COR-GPA (groupe Casino) amorce la vente de sa part dans Via Varejo

GPA SA, la chaîne brésilienne de supermarchés du groupe français Casino, a commencé jeudi à réduire sa participation dans Via Varejo, en cédant sur le marché un bloc de 3,86% du capital de sa filiale, dont elle reste l'actionnaire de contrôle avec désormais 39,36% du capital.

GPA avait averti qu'elle pourrait céder d'ici fin 2019 par blocs successifs l'intégralité de sa part dans le distributeur de produits électroniques, faute de trouver un repreneur.

La cession de ce bloc a été réalisée jeudi pour environ 217 millions de reais (€48 millions).

La veille, GPA avait annoncé que son directeur général, Peter Paul Estermann, reprenait directement les rênes de sa filiale, dont il était déjà responsable avant la nomination en février de Flavio Dias à la tête de Via Varejo. Les résultats et le cours de Bourse de ce dernier ne sont guère brillants depuis un an.

Peter Paul Estermann, qui restera directeur général de GPA occupera le même rôle chez Via Varejo, avec pour mission d'améliorer rapidement sa rentabilité.

Plombé par sa dette, Casino - qui contrôle in fine à la fois GPA et Via Varejo - a engagé un vaste plan de cession d'actifs qui pourrait dépasser 1,5 milliard d'euros et confirmé encore récemment le désengagement de Via Varejo, dont le titre a reculé de plus de 45% depuis le début de l'année.

(Paula Lairer et Tatiana Bautzer, version française Jean-Michel Bélot, édité par Marc Joanny)