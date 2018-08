CORR : Casino apporte des précisions sur ses franchisés et cède encore 3,6% en Bourse

(Correction: Casino prévoit de racheter 30 magasins franchisés au second semestre 2018, ce qui portera le total de ces rachats à 77 fin 2018, et non une cinquantaine comme indiqué dans une dépêche publiée à 17h44. Le cours de Bourse a été actualisé.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Casino Guichard Perrachon a fourni de nouveaux éléments comptables et financiers vendredi dans un souci de "clarification globale" de ses résultats, afin de répondre aux interrogations qui ont fait perdre au titre plus de 10% depuis mardi.

Ces interrogations proviennent d'une note de Bernstein, publiée mercredi, évoquant des pertes non prises en compte dans les résultats semestriels du groupe, liées aux relations avec ses magasins franchisés.

Dans une version amendée de ses résultats semestriels mise en ligne vendredi, Casino précise que "depuis 2015, des parts majoritaires (51%) dans des magasins à résultat négatif ont été vendues à des partenaires commerciaux afin d'améliorer la performance des magasins, en capitalisant sur la capacité des franchisés à les opérer avec flexibilité et réactivité".

Un total de 434 magasins Franprix et Leader Price ont ainsi été passés en franchise, dont 121 au premier semestre 2018, permettant au groupe de déconsolider une partie de leurs pertes.

Toutefois, les parts minoritaires (49%) conservées par Casino dans ces magasins continuent de générer des pertes, qui se sont établies à environ 39 millions d'euros en 2017 et sont incluses dans le résultat net part du groupe de 372 millions d'euros publié au titre de l'exercice écoulé.

La plupart des magasins transférés depuis 2015 ont réduit leurs pertes, à l'exception d'une trentaine qui ont été fermés ou le seront avant la fin de l'année, a précisé le groupe. A l'inverse, 77 magasins redevenus bénéficiaires ont été ou seront rachetés d'ici à la fin 2018.

"Le total des pertes aura été divisé par deux fin 2018 et les JVs (coentreprises formées par Casino et ses franchisés, ndlr) sont attendues à l'équilibre en Ebitda pour 2020", a ajouté Casino, qui ne prévoit pas de passer d'autres magasins déficitaires sous franchise.

Dans une note également publiée vendredi, Bernstein a maintenu son approche prudente sur les résultats de Casino et invité le groupe à faire preuve de davantage de transparence sur l'ensemble de ses transactions avec les entreprises mises en équivalence. Le titre Casino a cédé 3,6% vendredi, à 31,15 euros.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

