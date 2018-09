Carrefour / Casino, nuit de folie !

La passe d'armes nocturne de Casino et de Carrefour interpelle évidemment et soulève plus de question qu'elle n'apporte de réponse. Dans ce type de situation, le choix des mots a une grande importance pour démêler le vrai du faux. L'affaire a donc commencé tard hier soir, peu avant minuit. Casino déclare avoir "été sollicité depuis quelques jours par Carrefour en vue d'une tentative de rapprochement". L'affaire est jugée suffisamment sérieuse pour que le conseil d'administration du groupe stéphanois se réunisse hier dimanche, pour examiner la proposition et conclure unanimement qu'aucune suite ne sera donnée à cette approche, pour plusieurs raisons.

D'abord, parce que le conseil a une "totale confiance dans la stratégie créatrice de valeur de Casino", ensuite parce que le distributeur est déterminé à "mener toutes les actions nécessaires pour défendre l'intérêt social et l'intégrité du Groupe" et enfin parce que les administrateurs ont aussi "constaté les obstacles, en France et au Brésil, au rapprochement avec Carrefour, en particulier en matière de concurrence et d'emplois". Pour faire bonne mesure, Casino se fend aussi d'une attaque pleine de sous-entendus contre son rival, en rappelant que la proposition "est faite alors que le marché du titre Casino a fait l'objet de manipulations spéculatives coordonnées à la baisse d'une ampleur inédite depuis plusieurs mois". Bonjour l'ambiance.

La proposition "n'existe pas" !

A 3h56 donc, Carrefour réplique dans un communiqué de quelques lignes adoptant le ton plutôt agressif de son concurrent. "Les difficultés auxquelles sont confrontés le groupe Casino et son actionnaire de contrôle ne peuvent justifier des communications intempestives, trompeuses, et dénuées de tout fondement", répond le groupe dirigé par Alexandre Bompard, qui "dément avoir sollicité Casino" et s'étonne que le conseil de Casino se soit vu soumettre "une proposition de rapprochement qui n’existe pas". Carrefour rappelle être (lui aussi) concentré sur son plan de transformation et réfléchir aux suites juridiques à donner pour "faire cesser ces insinuations inacceptables".

Qui dit vrai, qui dit faux ? Y-a-t-il eu une manipulation, mystification ? Il y a de bonnes chances pour que de nouveaux éléments soient annoncés dans les heures qui viennent. En tout cas, les analystes devraient se pencher sur les avantages et les inconvénients d'une opération entre les deux groupes, ne serait-ce que pour mieux en définir les enjeux. Un tel scénario a toutefois de fortes chances d'effrayer plus que de séduire les bureaux d'études. Nous mettrons à jour cet article dès que les premiers commentaires seront disponibles.