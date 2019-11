Casino : Bruxelles ouvre une enquête sur une possible entente avec Intermarché

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a annoncé lundi avoir ouvert une enquête formelle en matière de pratique anticoncurrentielles visant les distributeurs Casino et Intermarché.

Cette enquête doit permettre de déterminer si les deux groupes ont coordonné leurs comportements sur le marché, violant ainsi les règles de concurrence de l'Union européenne, a expliqué l'institution européenne dans un communiqué.

La Commission européenne cible l'INCAA, la centrale d'achat commune créée en novembre 2014 par Casino et Intermarché. Bruxelles redoute que les deux acteurs "soient allés au-delà de l'objectif et de leur alliance" et se soient "livrés à un comportement anticoncurrentiel". "En particulier, la Commission cherchera à déterminer si Casino et Intermarché ont coordonné leurs activités relatives au développement de leurs réseaux de magasins et leurs politiques de prix à l'égard des consommateurs", a expliqué Bruxelles.

