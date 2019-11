Casino : Bruxelles ouvre une enquête sur une possible entente avec Intermarché

(Actualisation: réaction de Casino, explication de la Commission européenne sur la suite de la procédure, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a annoncé lundi avoir ouvert une enquête en matière de pratique anticoncurrentielles sur les distributeurs Casino et Intermarché.

Cette enquête doit permettre de déterminer si les deux groupes ont coordonné leur comportement sur le marché, violant ainsi les règles de concurrence de l'Union européenne, a expliqué l'institution européenne dans un communiqué.

La Commission européenne cible l'INCAA, la centrale d'achat commune créée en novembre 2014 par Casino et Intermarché. Bruxelles redoute que les deux acteurs "soient allés au-delà de l'objectif et de leur alliance" et se soient "livrés à un comportement anticoncurrentiel". "En particulier, la Commission cherchera à déterminer si Casino et Intermarché ont coordonné leurs activités relatives au développement de leurs réseaux de magasins et leurs politiques de prix à l'égard des consommateurs", a expliqué Bruxelles.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Casino a déclaré que, "comme la Commission européenne l'indique, cet acte préliminaire ne préjuge en rien des conclusions qu'elle tirera".

"Casino exercera ses droits de la défense en coopération avec les différents services de la Commission. L'absence de toute entente anticoncurrentielle, notamment sur les prix de revente, a pu être constatée par l'ensemble du marché et par les consommateurs lors de la période visée par l'enquête", a poursuivi ce porte-parole."Nous réservons en l'état nos explications aux services de la Commission", a-t-il encore déclaré.

Une porte-parole d'Intermarché n'était de son côté pas en mesure de commenter ces informations.

La Commission européenne a par ailleurs rappelé qu'aucun délai légal n'était prévu dans le cas d'une enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles. "La durée de ce type d'enquête dépend de divers éléments, dont la complexité de l'affaire, le degré de coopération des entreprises en cause avec la Commission et l'exercice des droits de la défense", a-t-elle expliqué.

A 12h25, le titre Casino perdait 0,4%, à 48,42 euros.

