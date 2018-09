Casino : Carrefour dément la tentative de rapprochement

24/09/2018 | 09:13

Casino a indiqué avoir été sollicité depuis quelques jours par Carrefour en vue d'une tentative de rapprochement. Le conseil d'administration de Casino s'était en conséquence réuni le 23 septembre 2018.



Suite à cette information, Carrefour dément avoir sollicité Casino et s'étonne que l'on ait soumis au conseil d'administration de Casino une proposition de rapprochement qui n'existe pas.



Le conseil d'administration de Casino a indiqué de son côté avoir réitéré à l'unanimité sa totale confiance dans la stratégie créatrice de valeur de Casino fondée sur un positionnement unique. Il a aussi constaté les obstacles, en France et au Brésil, au rapprochement avec Carrefour, en particulier en matière de concurrence et d'emplois. Il a décidé à l'unanimité de ne pas donner suite à cette approche.



Il observe également que celle-ci est faite alors que le marché du titre Casino a fait l'objet de manipulations spéculatives coordonnées à la baisse d'une ampleur inédite depuis plusieurs mois.



' Les difficultés auxquelles sont confrontés le groupe Casino et son actionnaire de contrôle ne peuvent justifier des communications intempestives, trompeuses, et dénuées de tout fondement ' indique le groupe Carrefour.



