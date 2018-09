Casino Finance: Trésorerie de 801 millions d'euros à fin juin

Le titre Casino a essuyé une nouvelle tempête à la Bourse de Paris vendredi, plongeant vers de nouveaux plus bas depuis plus de 20 ans sur de nouvelles inquiétudes concernant les liquidités et l'endettement du distributeur et de sa maison-mère Rallye.

Un tweet du fonds américain Muddy Waters, qui avait déjà attaqué Casino à la fin 2015, a mis le feu aux poudres en révélant que Casino Finance, organe de centralisation de la trésorerie pour les activités en France, n'avait pas déposé ses comptes 2017 auprès d'Infogreffe.

Dans la foulée, Casino a expliqué que les comptes de Casino Finance n'avaient pas été publiés en raison d'un "retard technique" et qu'ils seraient déposés samedi et consultables ce lundi.

Le distributeur a ainsi fait savoir dans une présentation amendée de ses comptes semestriels que, sous son périmètre France qui inclut Casino Guichard Perrachon, les activités France et les holding détenues à 100% - dont Casino Finance -, son niveau de trésorerie était de 2,1 milliards d'euros au 30 juin contre 1,9 milliard au 31 décembre 2017.

Evoquant ses ventes en juillet, Casino a également déclaré que "(ses) excellentes performances dans toutes les enseignes (s'étaient) poursuivies pendant l'été".

(Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON 1.17% 28.05 -45.99% RALLYE -1.96% 8.835 -39.85%