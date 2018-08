Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a publié une présentation amendée des résultats du premier semestre 2018, dans laquelle il indique que son chiffre d’affaires en France dans les quatre dernières semaines au 19 août est en progression de 3,3% en données comparables et hors essence. Cette croissance a été tirée par Franprix (+5,1%), les hypermarchés (+4,4%) et les magasins de proximité (+3,8%). Leader Price affiche une activité en hausse de 3%, Monoprix de 2,8%et les supermarchés de 1,2%.Le distributeur précise avoir réalisé pour 400 millions d'achats avec CDSI, joint venture créée avec Dia et détenue à parité. Elle vise à mutualiser la logistique, et promeut les initiatives innovantes, comme le développement du stock avancé.