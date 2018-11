Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Casino annonce le renforcement de son partenariat avec Lyf Pay, solution de paiement mobile et multicanal, et prendra une participation initiale de 5% au capital des structures Lyf. Cette prise de participation intervient après une phase de collaboration étroite initiée en 2017. Ainsi, Casino et Lyf Pay ont développé des services autour du paiement mobile dans les hypermarchés Géant et supermarchés Casino en France, en particulier via l’application mobile Casino Max.Après un premier déploiement réussi dans les hypermarchés Géant et les supermarchés Casino (plus de 500 magasins concernés), le déploiement de la solution Lyf Pay va se poursuivre dans les prochains mois au sein des autres enseignes du groupe : Le Petit Casino, Leader Price, Franprix, Monoprix, Naturalia." Avec ce partenariat structurant, le groupe Casino et ses enseignes vont accélérer le développement commun d'une solution de paiement mobile digitale très sécurisée qui sera disponible dans tous les magasins du groupe en France. L'objectif est simple : offrir à nos clients une expérience de paiement ultra fluide, rapide et complète, à l'instar de ce qui est déjà proposé dans l'application Casino Max ", a commenté Cyril Bourgois, directeur de la transformation digitale et de l'innovation de Casino.