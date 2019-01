Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au titre de son quatrième trimestre 2018, Casino a affiché un chiffre d’affaires de 9,9 milliards d’euros, en croissance de 5,1% en organique et de +3,6% en comparable. En France, les ventes sont en hausse de 1,4% au total, de +0,2% en organique et de +0,5% en comparables. « Le ralentissement constaté ce trimestre est dû pour l’essentiel aux mouvements sociaux de fin d’année », précise le groupe.Les ventes totales du segment France Retail s'établissent à 4,919 milliards ce trimestre, en croissance de 1,4% au total et de 0,2% en organique, incluant un effet de périmètre de +0,8%.La croissance comparable s'inscrit en hausse de 0,5%. L'effet calendaire s'établit à +0,5% et l'effet essence est stable. Le volume d'affaires total progresse de +2,5% ce trimestre.Casino souligne que le e-commerce représente 18% de l'activité du groupe en France ce trimestre."Par ailleurs, le Groupe poursuit sa dynamique de ralliements, au nombre de 4 ce trimestre, 20 sur l'année 2018, et de 12 supermarchés et hypermarchés spécialisés dans la vente de produits frais et exploités par la famille Quattrucci, depuis le 1er janvier 2019", précise Casino dans un communiqué.Sur l'année 2018, la croissance s'établit à +1,2% en organique et +1,3% en comparable. Le volume d'affaires total progresse de +2,8%.