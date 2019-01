Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a signé un accord avec des fonds gérés par Fortress en vue de la cession de 26 murs d’hypermarchés et supermarchés valorisés 501 millions d’euros, dont 392 millions d’euros seront perçus au premier semestre 2019. Cet accord prévoit la cession au 1er semestre 2019 par le distributeur d’un portefeuille de murs de 13 Géant Casino, 3 Hyper Casino et 10 Supermarchés Casino. Ces 26 actifs, situés principalement en province dans les zones historiques du Groupe, représentent 31,8 millions d’euros de loyers, valorisés à un taux droits inclus de 5,9%.Près de 80% de la valeur des actifs après déduction des droits d'enregistrement, soit 392 millions d'Euros, seront perçus par Casino à la finalisation de l'opération au cours du premier semestre 2019.Le groupe Casino sera également associé à la création de valeur de cette opération via une participation dans la société constituée par des fonds gérés par Fortress pour acquérir le portefeuille afin de le valoriser et le céder sur le marché dans les meilleures conditions.Dans ce cadre et en fonction de la performance de la société, le distributeur pourra percevoir dans les prochaines années jusqu'à 150 millions d'Euros complémentaires.Avec la réalisation de cette opération qui porte à 1,5 milliards d'euros les cessions d'actifs, Casino a atteint l'objectif initial de cessions d'actifs non stratégiques, fixé le 11 juin 2018." Après la réussite de cette première étape, le Groupe va prolonger ses actions en vues de la réduction de sa dette. Il poursuivra par ailleurs les actions engagées visant à faire progresser sensiblement sa rentabilité et à renforcer son profil financier ", a conclu Casino.