Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Casino annonce avoir finalisé les opérations de cession portant sur les hypermarchés de Castelnaudary (11), Anglet (64) et Castres (81), suite à la signature en janvier 2019 de promesses d'achat avec des adhérents Leclerc. Ainsi, le distributeur a perçu 38 millions d'euros. Les autres cessions se poursuivent conformément au calendrier prévu, Casino rappelant que ces cessions d'hypermarchés sont distinctes du plan de cession d'actifs non stratégiques annoncé le 11 juin 2018 et étendu à 2,5 milliards d'euros le 14 mars 2019.En parallèle de ces réductions de foyers de perte, l'enseigne Géant poursuit sa transformation, conformément à ses priorités stratégiques en axant son développement sur les synergies digitales (déploiement de l'application Casino Max et des corners Cdiscount) ainsi qu'en élargissant son offre bio.