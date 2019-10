Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Casino a signé un accord avec LDC en vue de la cession du site de fabrication de Luché Tradition Volailles (LTV). Il s'agit d'un outil industriel spécialisé dans le conditionnement de volailles et la fabrication de produits élaborés crus en ultra-frais à base de volaille. Ce site de fabrication a été acquis par le groupe Casino en 2015, qui a investi depuis dans un plan de modernisation important pour développer des gammes de produits sans traitement antibiotique et issus d’une nouvelle filière bio. Le site est implanté à Luché-Pringé, près du Mans et compte 131 salariés.La finalisation de la transaction devrait intervenir dans les prochaines semaines, après consultation des instances représentatives du personnel de Luché Tradition Volailles notamment.