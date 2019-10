Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a finalisé l'opération de cession portant sur les murs de 12 Géant Casino et 19 magasins à enseignes Monoprix et Casino Supermarchés auprès d'Apollo Global Management pour 465 millions d'euros. Le distributeur français a perçu 327 millions d'euros pour le transfert de 30 actifs, 14 millions d'euros complémentaires devant être perçus d'ici 12 mois au transfert effectif d'un actif, qui a été décalé pour des raisons techniques. Un autre actif a finalement été exclu du périmètre initial pour être cédé à un tiers d'ici fin 2019, aux mêmes conditions.Casino reste associé à la création de valeur de cette opération via une participation dans la société constituée par des fonds gérés par Apollo. Dans ce cadre et en fonction de la performance de la société, le groupe pourra percevoir dans les prochaines années jusqu'à 140 millions d'euros complémentaires.