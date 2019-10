Casino Guichard Perrachon : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino a publié un chiffre d’affaires de 9,053 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 1,8 %, en croissance organique de 2,4% et de +1,5% en comparable. La France a vu ses revenus reculer de 4,4% sur la période et de -2,7% en organique. Le distributeur y confirme toutefois l'ensemble de ses objectifs et indique être en ligne avec son plan d’économies de coûts de 130 millions d’euros par an.Par ailleurs, "le groupe a finalisé la cession de murs de magasins à Apollo pour 327 millions d'euros. En août le groupe a annoncé un nouveau plan de cession d'actifs en France de 2 milliards d'euros à réaliser d'ici le premier trimestre 2021, accentuant sa concentration sur les formats porteurs. Par ailleurs, le groupe prend acte du bon avancement du processus de cession de sa filiale Vindemia, GBH ayant annoncé aujourd'hui avoir initié la procédure de pré-notification auprès de l'Autorité de la Concurrence", a indiqué Casino.