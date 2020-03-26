Casino Guichard Perrachon : Aucun élément à ce jour e nature à remettre en cause les objectifs

PARIS, 26 mars (Reuters) -
* Casino déclare jeudi dans un communiqué publié
"en
complément" de celui portant sur ses résultats 2019:
*
* QU'AUCUN ÉLÉMENT MATÉRIEL CONNU À CE JOUR NEST DE NATURE
À
REMETTRE EN CAUSE LES OBJECTIFS PRÉCÉDEMMENT FORMULÉS PAR LE
GROUPE
* QUE NÉANMOINS, LE GROUPE NEST PLUS EN MESURE DE FORMULER
DES
OBJECTIFS CHIFFRÉS SUR 2020-2021
* QU'UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
DEPUIS LE 13 MARS SE TRADUIT PAR UN SURCROÎT DE CHIFFRE
D'AFFAIRES
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