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CASINO GUICHARD-PERRACHON

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Casino Guichard Perrachon : Aucun élément à ce jour e nature à remettre en cause les objectifs

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26/03/2020 | 19:06

PARIS, 26 mars (Reuters) -

* Casino déclare jeudi dans un communiqué publié "en complément" de celui portant sur ses résultats 2019:

*

* QU'AUCUN ÉLÉMENT MATÉRIEL CONNU À CE JOUR NEST DE NATURE À REMETTRE EN CAUSE LES OBJECTIFS PRÉCÉDEMMENT FORMULÉS PAR LE GROUPE

* QUE NÉANMOINS, LE GROUPE NEST PLUS EN MESURE DE FORMULER DES OBJECTIFS CHIFFRÉS SUR 2020-2021

* QU'UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE PRODUITS ALIMENTAIRES DEPUIS LE 13 MARS SE TRADUIT PAR UN SURCROÎT DE CHIFFRE D'AFFAIRES Texte original sur Eikon

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Dette 2019 4 092 M
Rendement 2019 2,27%
PER 2019 104x
PER 2020 82,0x
VE / CA2019 0,22x
VE / CA2020 0,20x
Capitalisation 3 704 M
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Casino Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino Guichard-Perrachon | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 34,43  €
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Ecart / Objectif Moyen 9,07%
Ecart / Objectif Bas -36,1%
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David Lubek Chef Financial Officer
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Gilles Pinoncély Non-Independent Director
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