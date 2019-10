Casino Guichard Perrachon : Chiffre d'affaires du troisième 2019

Donnée publiée par Cnova et non auditée. Les variations organiques incluent les ventes et services en corners mais excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino sur les biens techniques et maison, ainsi que 1001 Pneus et Stootie (acquisition au T4 2018). Le CA est impacté par le transfert d'une partie des ventes en propre vers la marketplace

Hors essence et calendaire (volume d'affaires hors calendaire). Le chiffre d'affaires et les croissances totale et organique sont impactées par le plan Rocade

Les ventes sont en hausse de +0,2% en comparable (+0,4% hors Vindémia) et de +2,1% sur deux ans, reflétant un 3e trimestre élevé en 2018. Les croissances totales des hypermarchés, supermarchés et Leader Price sont impactées par le plan Rocade. Le Groupe continue à croître rapidement sur les segments porteurs avec un chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en croissance de 16,3% sur le trimestre tiré par l'extension du partenariat avec Amazon, et une hausse de 8,8% sur la restauration et de 8,2% sur le bio.

Au 3e trimestre 2019, l'impact du change est favorable de +0,8% et l'effet essence ressort à +0,1%. L'effet périmètre est négatif compte tenu principalement des cessions de magasins déficitaires en France (Plan Rocade) et s'établit à -1,2%. L'effet calendaire est de -0,2%.

poursuivre le développement de ce modèle en doublant la base d'abonnés d'ici la fin d'année. Suite à l'extension du partenariat avec Amazon signé en avril 2019, le Groupe a déjà installé 371 consignes dans ses magasins et plus de 12 000 colis ont pu y être retirés. Par ailleurs l'offre de produits Casino et Monoprix distribués par Amazon a été enrichie avec l'ouverture de la boutique Naturalia en août.

réseaux, a engagé le déploiement de magasins autonomes avec 11 ouvertures sur le trimestre et prévoit d'accélérer ce mouvement d'ici la fin de l'année. Un concept innovant entièrement automatisé « Casino Pause Déj » axé exclusivement sur le snacking et la restauration a également été inauguré à Paris.

Sur les 12 derniers mois, le parc Leader Price a été assaini avec la fermeture de 121 magasins. Le déploiement de magasins autonomes a démarré dans le réseau avec 16 nouveaux magasins à horaires élargis. L'application LP Max est désormais déployée dans le réseau et ses utilisateurs représentent déjà 6,3% du chiffre d'affaires de l'enseigne.

GreenYellow

GreenYellow a poursuivi sa stratégie d'expansion axée sur le développement à l'international et l'acquisition de nouveaux clients. Dans le photovoltaïque, le Groupe a renforcé ses positions en Amérique Latine et en Afrique avec notamment le lancement d'une centrale solaire couplée à un système de batteries de stockage sur l'aéroport de Nouakchott en Mauritanie. Le Groupe a acquis de nouveaux clients en France sur les contrats de performances énergétiques, dont Maisons du Monde (site logistique de 228 000 m²). Enfin, la coentreprise Reservoir Sun lancée avec Engie en octobre 2018 bénéficie d'une très forte visibilité sur le marché du solaire et est devenue, en moins d'un an, un acteur de référence de l'autoconsommation pour les entreprises et les collectivités. Le pipeline de GreenYellow s'élève à plus de 350 MWc à fin septembre avec un objectif confirmé de 450 MWc à la fin de l'année.

Data et Data center

L'activité de data et publicité avec 3W-relevanC poursuit sa forte accélération réalisant un chiffre d'affaires cumulé à date de 40 M€1, soit une croissance de +52% par rapport à 2018 qui permet à 3W-relevanC de renforcer sa position dans le Top 10 des régies digitales en France2. Récemment, 3W-relevanC et Orange Advertising se sont associés en lançant une solution inédite de mesure de l'impact des campagnes télévisées sur les ventes en magasins, qui s'appuie sur un échantillon commun d'abonnés Orange et clients des magasins du Groupe Casino.

ScaleMax a poursuivi son plan de développement et compte désormais deux sociétés du CAC 40 parmi ses clients. La puissance installée a doublé au cours du trimestre pour atteindre plus de 20 000 cœurs.

Y compris chiffre d'affaires intragroupe Source SRI - Août 2019 (Syndicat des régies internet)

