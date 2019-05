Casino Guichard Perrachon : Communiqué de Casino sur l'annonce de Rallye

Communiqué de Casino sur l’annonce de Rallye

Paris, le 23 mai 2019 – La société Casino a été informée par son actionnaire de référence, Rallye, de l’ouverture de procédures de sauvegarde concernant respectivement Rallye et ses filiales Cobivia et HMB, ainsi que les sociétés Foncière Euris, Finatis et Euris tel qu’annoncé aujourd’hui par ces sociétés.

Elles ne concernent pas le Groupe Casino, ni ses activités, ni ses collaborateurs, ni la poursuite de son plan stratégique en cours d’exécution.

***

Casino commentera cette annonce demain à l’occasion d’une conférence téléphonique qui se tiendra à 08h00 (CEST / Paris).

Numéros à composer :

France Toll: +33 172727403 PIN: 21988143#

United Kingdom Toll: +442071943759 PIN: 21988143#

United States Toll: +1 6467224916 PIN: 21988143#

Un transcript sera rendu disponible sur le site du Groupe à l’adresse suivante : http://www.groupe-casino.fr/

La cotation des titres des sociétés concernées reprendra demain à l’ouverture des marchés.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Régine GAGGIOLI – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

rgaggioli@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr

Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme

une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes.

De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement.

Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport

à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.

Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

Pièce jointe