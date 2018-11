Casino Guichard Perrachon : Dans la tourmente, CASINO nomme une nouveau directeur financier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Casino (+0,32% à 38,13 euros) a nommé un nouveau directeur financier, David Lubek. Celui-ci vient remplacer Antoine Giscard D’Estaing, qui après 10 ans passé au sein du groupe a souhaité "poursuivre de nouveaux projets professionnels". Une passation, guère anodine, qui intervient alors que la situation financière du groupe continue d’inquiéter les investisseurs.Avant de rejoindre Casino, David Lubek, inspecteur des Finances, a été diplômé de l'Ecole Polytechnique. Il rejoint le ministère des Finances en 2000 à la Direction du budget où il occupe divers postes de responsabilité. En 2010, il rejoint Groupama comme directeur de l'Audit général. En 2013, il entre au sein du groupe Casino en qualité de Directeur du Contrôle de gestion du groupe puis de Directeur Financier Adjoint.Un nouveau souffle pour le groupe dont le titre a perdu plus de 24% depuis le début de l'année.Concrètement, David Lubeck sera en charge d'établir une nouvelle stratégie pour Casino, qui tente de réduire sa dette, encore trop lourde, malgré les plans de cessions d'actifs. A cela s'ajoute l'assaut des fonds spéculatifs, qui depuis 2015 font chahuter le titre du distributeur.En parallèle, Casino tente se renouveler en misant sur certaines activités. Le groupe a ainsi annoncé hier le renforcement de son partenariat avec Lyf Pay, et ce, dans le but de développer une solution de paiement mobile digitale très sécurisée dans l'ensemble des magasins."L'objectif est simple : offrir à nos clients une expérience de paiement ultra fluide, rapide et complète, à l'instar de ce qui est déjà proposé dans l'application Casino Max", a commenté Cyril Bourgois, directeur de la transformation digitale et de l'innovation de Casino.