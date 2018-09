Casino Guichard Perrachon : Dégradé par S&P, Casino confirme l'ensemble de ses objectifs 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Casino a annoncé lundi prendre acte de la décision de Standard & Poor's (S&P) d'abaisser sa notation financière d'un cran, de BB+ à BB, avec une perspective négative, et confirmé l'ensemble de ses objectifs 2018 dont celui d'une réduction de 1 milliard d'euros du montant de sa dette nette.

Considérant par ailleurs faire l'objet "d'attaques spéculatives répétées", Casino affirme que son cours de Bourse ne reflète pas sa solidité financière. Le titre rebondit de 3% lundi en début de séance, après être tombé vendredi à un plus bas depuis mars 1996.

L'agence de notation a indiqué que le montant absolu de la dette et le taux d'endettement de Casino étaient restés depuis deux ans au-delà de ses attentes pour une notation de catégorie BB+, en dépit d'une bonne dynamique commerciale et des intentions affichées par le direction de vendre des actifs.

Aux yeux de S&P, la chute récente du titre et l'écartement des spreads de crédit tant pour Casino que pour sa holding -fortement endettée - Rallye signalent des risques de refinancement élevés. Si Casino apparaît partiellement protégé d'un point de vue de crédit, la flexibilité de l'ensemble - comprenant Casino, Rallye et ses propres holdings jusqu'à Finatis - s'est affaiblie, et semble vulnérable à certains risques. L'agence souligne notamment l'arrivée à maturité prochaine de certaines échéances de dette de Rallye.

De son côté, Casino considère que l'agence de notation ne prend pas en compte dans son appréciation le plan de cessions de 1,5 milliard d'euros en cours de réalisation.

Ce changement de notation n'a pas d'impact, sur le coût de la dette financière obligataire de Casino, et n'affecte pas sa liquidité, affirme le groupe de distribution dans un communiqué. Au 30 juin 2018, Casino en France disposait de 5,5 milliards d'euros de liquidités, se composant d'une trésorerie brute de 2,2 milliards d'euros et de lignes de crédit confirmées et non tirées de 3,3 milliards d'euros indépendantes de sa notation, dont 3,1 milliards d'euros à échéance 2020-2022.

Par ailleurs, Casino a d'ores et déjà racheté 128 millions d'euros de sa dette obligataire depuis début juillet et entend poursuivre ces rachats. Sa dette s'élève à date à 5,7 milliards d'euros "et se réduira d'ici la fin de l'année par le remboursement de l'échéance de 355 millions d'euros en novembre 2018 et les rachats à venir".

Compte tenu du produit attendu du plan de cessions en cours et de son autofinancement, le groupe confirme son objectif de réduction de la dette financière nette en France de 1 milliard d'euros à fin 2018 pour la ramener à 2,7 milliards d'euros.

Au vu de "la bonne activité en France et à l'international depuis le début de l'année et particulièrement en juillet et août", Casino confirme l'ensemble de ses objectifs annuels pour l'année 2018 déjà annoncés lors de la publication des résultats semestriels.

Le distributeur précise que son conseil d'administration, réuni le 31 août 2018, avait constaté "que le cours de l'action Casino fait l'objet d'attaques spéculatives répétées". Le conseil d'administration "a pris connaissance des analyses des conseils financiers de la société, et observe que le groupe possède une résilience opérationnelle, une solidité financière et des ressources immédiatement disponibles non reflétées dans le cours de bourse actuel".

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones

