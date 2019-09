Casino Guichard Perrachon : Franprix développe son offre non alimentaire en partenariat avec HEMA

Information presse Le 10 septembre 2019 franprix développe son offre non alimentaire en partenariat avec HEMA franprix loves HEMA » ! C'est avec ce logo symbolisant leur collaboration que les clients franprix vont pouvoir découvrir, dès le 10 septembre, une sélection de plus de 250 produits HEMA répartis en 4 grands univers : cuisine, décoration, papeterie et textile.

Une première sur le marché du commerce de proximité L'enseigne française référente du commerce de proximité urbain franprix accélère sa stratégie de différenciation en s'associant au distributeur néerlandais HEMA pour proposer une offre non alimentaire transversale, ciblée pour ses clients citadins. Ce partenariat mené dans une approche positive de développement et de croissance est une première sur le marché du commerce de proximité et entre deux acteurs aussi semblables. C'est la première fois que nous menons un partenariat de cette ampleur, avec une marque aussi connue et appréciée des français et pour un nombre de produits si important »

- Jean-Paul Mochet, Président de Monoprix et franprix. La démarche est aussi inédite pour HEMA qui, pour la première fois, « sort de ses murs » en commercialisant ses produits dans un autre réseau de magasins physiques que le sien. Créée en 1926 à Amsterdam, l'enseigne qui s'est donnée pour mission de rendre le quotidien plus simple et plus fun, s'est construite sur un socle de valeurs qui constituent son ADN et assurent son succès. Présente dans 8 pays et 2 continents avec plus de 770 magasins, HEMA séduit les français depuis 10 ans et compte aujourd'hui 74 magasins dans toutes les grandes villes de France, dont 32 à Paris. La France est un marché clé pour HEMA et Paris en particulier. Le réseau dense de franprix et son maillage urbain nous permet de renforcer notre présence et de continuer à offrir le meilleur service à nos clients, en devenant encore plus proche et accessible » - Tjeerd Jegen, CEO HEMA. Un partenariat forgé sur une proximité de valeurs Au-delà des enjeux commerciaux, les nombreuses synergies entre les deux enseignes ont joué un rôle clé dans leur rapprochement : une clientèle de centre-ville en quête de nouveautés, une complémentarité dans leurs offres, mais aussi et surtout une même philosophie. En effet, les deux enseignes aspirent à proposer des produits simples, pratiques, accessibles et toujours « sympas » pour apporter une touche de bonne humeur au quotidien. Cette proximité repose aussi sur des valeurs communes au travers de leurs démarches de responsabilité sociétale et environnementale avec par exemple le choix du coton bio pour le textile ou la suppression des objets en plastique à usage unique. Des critères essentiels qui ont créé l'évidence et permis de nouer la collaboration très rapidement, en moins de 3 mois.

Une offre affinitaire pour séduire les urbains La sélection des produits s'est orientée autour de 3 axes stratégiques : renforcer des univers déjà présents chez franprix, mais avec des offres qui ne satisfaisaient pas complètement l'enseigne,

développer des univers dans l'air du temps et complémentaires à l'offre franprix, comme par exemple les contenants à emporter du type bento ou gourdes,

expérimenter de nouveaux univers en proposant la vente de chaussettes ou de sous- vêtements de dépannage, pour des urbains pressés et nomades ! L'assortiment de plus de 250 références se compose de produits qui font le succès de la marque au design fun et coloré, et d'objets intemporels pour plaire au plus grand nombre. Cuisine : tire-bouchon, spatule, louche, moule à gâteaux, passoire, verre, couvert, torchon, bocaux, gourde, boite à bento, mug isotherme…

Décoration : guirlande, jolie vaisselle carton, bougie d'intérieur ou d'anniversaire, chapeau de fête…

Papeterie : stylo, cahier, post-it, agrafeuse, règle, loisirs créatifs pour les enfants tels que des craie, feutre, coloriage…

Textile : chaussette, sous-vêtement,tee-shirt pour femmes et hommes, body pour bébés, serviette de bain… Une théâtralisation valorisante dans un format « shop-in-shop » franprix et HEMA ont accordé un soin particulier à la mise en valeur de cette nouvelle offre avec une théâtralisation esthétique et événementielle. Chaque univers est scénarisé dans un mobilier composé de 4 modules distincts surmontés de light box, reprenant l'univers graphique moderne et urbain d'HEMA. Une signalétique se déploie en magasin avec des mobiles suspendus et la valorisation en rayon de « + produits » sur des références emblématiques. A l'extérieur, les magasins proposant l'offre sont signalés par l'ajout du logo HEMA sous l'enseigne franprix en façade et par des stickers « franprix loves HEMA » sur les vitrines.

La sélection de 15 magasins tests permettra à l'enseigne de valider l'appétence de ses clients pour l'offre proposée en croisant différents critères tels que la taille des magasins, les typologies de clientèle et de quartier… avant de la déployer plus massivement. Une offre disponible sur le mobile Les clients connectés ne sont pas oubliés pour autant ! Au-delà des magasins physiques, une boutique HEMA sera également lancée en home page de l'application franprix début octobre. L'application franprix, qui approche les 1,6 millions de téléchargements depuis son lancement en juin 2017, proposera l'ensemble des produits HEMA répartis en 7 univers (École et bureau, Loisirs créatifs, Manger & cuisiner, Maison & déco, Elle, Lui, Bébé), avec une livraison garantie en 30 à 40 minutes. ----- Liste des 15 des magasins franprix proposant l'offre HEMA Franprix 160 avenue de Versailles PARIS 16 Franprix, 102/104 rue Réaumur PARIS 02 Franprix, 16/18 rue Bouchardon PARIS 10 Franprix, 5 rue Dareau PARIS 14 Franprix, 7/9 rue des Petites Ecuries PARIS 10 Franprix, 25 boulevard Gouvion Saint-Cyr PARIS 17 Franprix, 122/124 rue Mouffetard PARIS 05 Franprix, 112 rue Cardinet PARIS 17 Franprix, 23 avenue Parmentier PARIS 11 Franprix, 62 place Louvois VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78) Franprix, 65 rue Servan PARIS 11 Franprix, 100 rue de Colombes COURBEVOIE (92) Franprix, 105 rue Lecourbe PARIS 15 Franprix, 5 rue J Auffret PANTIN (93) Franprix, 148/152 boulevard Masséna PARIS 13 ----- À propos de franprix Filiale du Groupe Casino, franprix est l'enseigne de proximité des grandes villes métropoles avec ses 900 points de vente en Ile-de-France et dans les grandes villes du couloir rhodanien et de l'arc méditerranéen. franprix est très attaché à la dimension humaine du commerce. Ses points de vente font partie de la vie quotidienne de ses clients. franprix propose une offre alimentaire complète qui répond aux attentes des citadins en quête de qualité, d'innovation, d'authenticité et de goût. L'enseigne propose également des services de proximité afin de faciliter la vie de tous les jours de ses clients. Son nouveau concept de magasins, qui associe lieu de vente et lieu de vie, a été récompensé du Grand Prix Sirius 2018 décerné par l'Institut du Commerce ainsi que Janus 2019 du design. franprix a été élu Meilleure Enseigne et Franchise de l'année dans la catégorie « supérette » et a également reçu le trophée LSA du Cross Canal 2019 pour son programme relationnel bibi!. www.franprix.fr - @franprix À propos d'HEMA Depuis 1926, HEMA embellit et simplifie le quotidien de ses clients en leur proposant des produits qui se distinguent par leur qualité, leur design bien étudié et leur prix intéressant. Actuellement, HEMA compte 74 magasins sur tout le territoire français, plus de 770 magasins situés dans 8 pays, emploie 17 000 personnes et propose environ 32 000 produits et services. HEMA, acronyme de Hollansche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (Compagnie hollandaise de prix standards Amsterdam), s'écrit toujours en majuscule. FRANPRIX est une enseigne du GROUPE CASINO