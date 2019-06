Casino Guichard Perrachon : L'AMF a adressé ses griefs à Muddy Waters dans le dossier Casino

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Ouverte depuis plus de trois ans, l'enquête de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur le dossier Muddy Waters-Casino vient de franchir une étape clé. Selon Le Monde, l'AMF a adressé le 15 avril dernier une lettre circonstanciée dans laquelle elle reproche à l'investisseur activiste plusieurs manquements. L'envoi de cette lettre a été confirmé à L'Agefi par une source proche de Muddy Waters, qui ne fait pas de commentaire dans l'immédiat.

L'AMF reproche notamment au vendeur à découvert américain d'avoir tardé à déclarer des franchissements de seuils sur ses positions de vente à découvert. Surtout, "Muddy Waters pourrait avoir effectué une manipulation de cours des titres Rallye et Casino", indique Le Monde en citant la lettre. Selon les enquêteurs, la note de recherche publiée par Muddy Waters sur Casino, et qui avait provoqué la chute du cours de Bourse du distributeur, appuyait sur des hypothèses pessimistes sans les expliciter, avec un ton "polémique et orienté" et avec certains chiffres "approximatifs".

Muddy Waters ayant débouclé une large partie de ses positions "short" juste après la publication de son premier rapport, l'AMF juge que le fonds visait à "créer un effet de panique permettant d'impacter le cours de façon maximale", ce qui montre que ce texte était "biaisé ou manifestement influencé par un intérêt significatif", indique la lettre citée par Le Monde.

Muddy Waters a désormais la possibilité de répondre à ces griefs. L'enquête et la défense du fonds seront présentées in fine au collège de l'AMF, qui choisira de saisir ou non la Commission des sanctions.

