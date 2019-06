Casino Guichard Perrachon : L'AMF suspecte Muddy Waters de "tromperie" sur Casino

Des procédures sont en cours et l'AMF ne commente ni sur le fond, ni sur l'état d'avancement des dossiers, a déclaré l'Autorité.

Casino s'est refusé à tout commentaire et un porte-parole de Muddy Waters n'a pas davantage souhaité s'exprimer.

Le régulateur boursier, qui enquête depuis plus de trois ans sur l'information financière et sa holding de tête Rallye, a bouclé ses investigations et a adressé le 15 avril les conclusions d'une première enquête à Carson Block, le patron de Muddy Waters, écrit le journal.

Muddy Waters avait publié en décembre 2015 un rapport à charge sur la structure et les pratiques comptables du groupe français de distribution, qui avait fait plonger le cours de Bourse.

Casino a toujours réfuté ces accusations.

La direction des enquêtes de l'AMF reproche plusieurs manquements à Muddy Waters, selon Le Monde : le premier, avoir tardé à déclarer des franchissements de seuils sur ses positions courtes, et, surtout, Muddy Waters pourrait avoir effectué une manipulation de cours des titres Rallye et Casino.

A la Bourse de Paris, l'action Casino cédait 0,6% en début d'après-midi, contre un gain de 0,6% pour l'indice SBF 120.

Le groupe Casino, propriétaire des marques Monoprix, Franprix, Naturalia ou encore Cdiscount, est confronté à une lourde dette et à un environnement de marché très concurrentiel.

Standard & Poor's et Moody's ont abaissé le mois dernier leur note de crédit du distributeur après l'entrée en procédure de sauvegarde de Rallye.

La holding, qui contrôle Casino et GO Sport, est elle-même contrôlée par Foncière Euris et Finatis, sociétés d'investissement du PDG de Casino Jean-Charles Naouri.

(Dominique Rodriguez, avec Dominique Vidalon, édité par Benoît Van Overstraeten et Jean-Michel Bélot)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON -0.65% 31.89 -11.67% RALLYE 1.09% 4.65 -48.95%