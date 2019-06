Casino Guichard Perrachon : L'AMF suspecte Muddy Waters de "tromperie" sur Casino, selon Le Monde

Le régulateur boursier, qui enquête depuis plus de trois ans sur l'information financière et sa holding de tête Rallye, a bouclé ses investigations et a adressé le 15 avril les conclusions d'une première enquête à Carson Block, le patron de Muddy Waters, écrit le journal.

Muddy Waters avait publié en décembre 2015 un rapport à charge sur le groupe français de distribution, qui avait fait plonger son cours de Bourse.

La direction des enquêtes de l'AMF reproche plusieurs manquements à Muddy Waters, selon Le Monde : le premier, avoir tardé à déclarer des franchissements de seuils sur ses positions courtes, et, surtout, Muddy Waters pourrait avoir effectué une manipulation de cours des titres Rallye et Casino.

L'AMF et le porte-parole de Muddy Waters n'ont pas souhaité commenter ces informations.

Rallye est entrée en procédure de sauvegarde fin mai.

NOTE : Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Dominique Rodriguez, édité par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON -0.34% 31.99 -11.67% RALLYE -0.87% 4.59 -48.95%