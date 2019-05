Casino Guichard Perrachon : La Commission européenne et Casino confirment les inspections au siège du distributeur

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne et Casino ont confirmé mercredi que des visites et des saisies inopinées ont été menées lundi et mardi au siège du groupe de grande distribution par des enquêteurs de Bruxelles dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles présumées.

Dans un communiqué diffusé mercredi, Bruxelles a indiqué que ses fonctionnaires, accompagnés de membres de l'autorité française de la concurrence, ont effectué des inspections inopinées dans les locaux de deux entreprises du secteur de la distribution alimentaire en France. La Commission européenne craint que ces deux entreprises "n'aient violé la règlementation européenne en matière de concurrence, interdisant les ententes et les pratiques commerciales restrictives".

Un porte-parole de Casino a confirmé à l'agence Agefi-Dow Jones la visite de la Commission européenne dans ses locaux situés à Paris et à Saint-Etienne. "L'enquête a débuté lundi et s'est poursuivie toute la journée de mardi", a ajouté ce porte-parole.

Le Figaro avait initialement rapporté que ces inspections avaient eu lieu. Ces inspections de la Commission portent sur les pratiques de la centrale d'achat Incaa, créée en 2014 par Casino et Intermarché, lors des négociations tarifaires avec les représentants des industriels de l'agroalimentaire et de la grande consommation.

Comme Auchan l'avait fait avec Système U et Carrefour avec Cora, Casino et Intermarché avaient noué une alliance en 2014 afin d'avoir un poids plus important dans les négociations commerciales avec leurs fournisseurs.

En 2017, la Commission de la concurrence avait déjà lancé une enquête sur les pratiques d'Incaa, avec visites-saisies à la clé, mais celle-ci n'avait rien révélé de suspect. La centrale d'achat Incaa a été démantelée l'été dernier et, depuis, Casino s'est allié à Auchan.

Une source proche de Casino a confié à l'agence Agefi-Dow Jones que ce rebondissement n'inspirait "aucune crainte", rappelant qu'une telle procédure "peut durer encore quelques années".

"Il n'existe pas de délai légal pour terminer les enquêtes sur les comportements anticoncurrentiels", rappelle effectivement la Commission européenne, avant de préciser que "leur durée dépend d'un certain nombre de facteurs".

A la Bourse de Paris, l'action Casino avance de 0,3% vers 10h00, à 31 euros.

