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CASINO GUICHARD-PERRACHON

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Casino Guichard Perrachon : La décision de Moody's sans impact sur ses coûts de financement

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02/04/2019 | 19:22

2 avril (Reuters) - Casino Sa a annoncé lundi dans un communiqué :

* PRENDRE ACTE DE LA DÉCISION DE MOODY'S D'ABAISSER SA NOTATION FINANCIÈRE DE BA1 PERSPECTIVE NÉGATIVE À BA3 PERSPECTIVE NÉGATIVE.

* NOTE QUE MOODY'S FONDE SON ANALYSE SUR LA DETTE BRUTE DE CASINO À FIN 2018, QUI NE PREND EN COMPTE NI LE PLAN DE CESSION NI LA RÉDUCTION À VENIR DE LA DETTE OBLIGATAIRE.

* DIT RESTER CONCENTRÉ SUR LA RÉALISATION DYNAMIQUE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET FINANCIERS ANNONCÉS POUR 2019-2021.

* CE CHANGEMENT DE NOTATION N'A PAS D'IMPACT SUR LA DISPONIBILITÉ OU LE COÛT DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU GROUPE. Le communiqué : https://reut.rs/2TSUFux Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CASINO GUICHARD-PERRACHON 2.53%40.5 Cours en temps réel.8.70%
RALLYE -1.12%10.6 Cours en temps réel.18.98%
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Données financières (€)
CA 2019 38 098 M
EBIT 2019 1 248 M
Résultat net 2019 337 M
Dette 2019 4 137 M
Rendement 2019 7,90%
PER 2019 11,81
PER 2020 10,77
VE / CA 2019 0,22x
VE / CA 2020 0,21x
Capitalisation 4 334 M
Graphique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino Guichard-Perrachon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CASINO GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 40,2 €
Ecart / Objectif Moyen 1,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer
Julien Lagubeau Chief Operating Officer
Antoine Marie Remi Giscard-d'Estaing Chief Financial Officer & CEO-Corporate Finance
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Gérald de Roquemaurel Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO GUICHARD-PERRACHON8.70%4 757
SYSCO CORPORATION6.58%34 279
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.-10.94%33 383
AHOLD DELHAIZE6.84%31 502
TESCO22.57%29 648
WOOLWORTHS GROUP LTD5.64%28 411
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