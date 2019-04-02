Casino Guichard Perrachon : La décision de Moody's sans impact sur ses coûts de financement

2 avril (Reuters) - Casino Sa a annoncé lundi dans
un communiqué :
* PRENDRE ACTE DE LA DÉCISION DE MOODY'S D'ABAISSER SA
NOTATION
FINANCIÈRE DE BA1 PERSPECTIVE NÉGATIVE À BA3 PERSPECTIVE
NÉGATIVE.
* NOTE QUE MOODY'S FONDE SON ANALYSE SUR LA DETTE BRUTE DE
CASINO
À FIN 2018, QUI NE PREND EN COMPTE NI LE PLAN DE CESSION NI LA
RÉDUCTION À VENIR DE LA DETTE OBLIGATAIRE.
* DIT RESTER CONCENTRÉ SUR LA RÉALISATION DYNAMIQUE DES
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES ET FINANCIERS ANNONCÉS POUR 2019-2021.
* CE CHANGEMENT DE NOTATION N'A PAS D'IMPACT SUR LA
DISPONIBILITÉ
OU LE COÛT DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU GROUPE.
Le communiqué :
https://reut.rs/2TSUFux
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(Rédaction de Paris)