Casino Guichard Perrachon : La dégradation à BB- par S&P sans impact sur le financement

20 avril (Reuters) - Casino a pris acte samedi de l'abaissement d'un cran de sa note de crédit à long terme par Standard & Poor's à BB- avec implication négative ajoutant que cette décision n'avait pas d'impact sur le coût et la disponibilité des ressources financières du groupe.

Casino rappelle dans un communiqué qu'il a récemment relevé son objectif de cessions d'actifs d'au moins un milliard d'euros à 2,5 milliards d'euros à l'horizon du premier trimestre 2020 et qu'il prévoit de dégager 500 millions d'euros de free cash flow par an lui permettant de couvrir le paiement de ses dividendes et de ses frais financiers.

"Malgré une croissance solide de ses ventes et l'achèvement de son plan de cessions initial de 1,5 milliard d'euros, l'endettement de Casino reste élevé tandis que ses flux de trésorerie demeurent grevés par ses besoins en fonds de roulement, les intérêts et les paiements de dividendes", écrit S&P pour justifier la dégradation de sa note, dans un communiqué publié vendredi.

Moody's avait déjà abaissé la note de Casino à Ba3 le 2 avril, également avec perspective négative, pour cause de génération de trésorerie insuffisante et d'endettement toujours élevé de Rallye GENC.PA>, sa maison-mère.

(Marc Joanny pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON -2.11% 38.05 4.71% RALLYE -0.38% 10.58 17.43%