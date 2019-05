Casino Guichard Perrachon : La valeur du jour à Paris - CASINO et RALLYE dans la tourmente

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON -6.40% 27.94 -17.86% RALLYE -7.09% 7.6 -15.65%

0

Encore une sombre journée pour Casino et sa maison-mère Rallye. La cotation des actions de cette dernière, mais aussi de ses deux holdings de tête, Fonciere Euris et Finatis, est suspendue sur Euronext depuis ce matin. Et ce, après la forte chute d’hier, l'ancienne centrale d'achat commune de Casino et Intermarché étant dans le viseur de Bruxelles. Une chute de plus alors que le titre du distributeur peine à se redresser, pénalisé par son endettement. Avant la suspension de sa cotation en milieu de matinée, Casino perdait 6,40% à 27,94 euros sur la place de Paris.Ce matin, la suspension de cotation de Rallye, Fonciere Euris et Finatis s'est fait connaître. Une suspension "à la demande de l'émetteur, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis".Sans plus de détail, le titre de Casino a poursuivi sa chute dans le sillage de cette information. A 10h31, la cotation de ses actions a été suspendue sur Euronext Paris, justifié par le même motif que sa maison-mère.Réagissant à la suspension de cotation de Rallye et deux holdings de tête, Bernstein a suggéré qu'une forme de restructuration de la dette de ces sociétés devrait intervenir. Et cela, aura des impacts sur Casino.La restructuration de la dette de Rallye et d'autres holdings pourrait probablement conduire, selon le bureau d'analyses, M. Naouri à ne plus être l'actionnaire majoritaire des holdings."Si M. Naouri cesse d'être l'actionnaire de contrôle, il semble naturel qu'il doive partir en tant que CEO de Casino ", souligne le broker.Par ailleurs, sur la base de ses examens des comptes publics, Bernstein a conclu que l'Ebidta français devrait être ajusté à la baisse de 180 millions par an. Il note également qu'un tel nouvel examen des comptes, de la structure des transactions et des reporting pourrait facilement prendre plusieurs mois.Ainsi, pendant cette période prolongée, les investisseurs n'auront aucune visibilité sur ce qu'est la " véritable rentabilité sous-jacente " de l'activité française.Cela conduira naturellement à la question suivante selon Bernstein: " Si l'examen des comptes publics suggère déjà un ajustement à la baisse de 180 millions d'euros, à quel montant plus important une nouvelle équipe de direction ayant pleinement accès aux comptes pourrait-elle aboutir ? "Ainsi, compte tenu du niveau d'incertitude sur la rentabilité française et la génération de trésorerie, la valeur réelle de Casino devrait se situer probablement entre 20 et 30 euros, indique le broker."Avec une telle marge d'incertitude, les marchés peuvent facilement aller au-delà et opter pour l'option la plus défavorable (20 euros) ou en dessous de ce niveau", a averti Bernstein.