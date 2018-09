Casino Guichard Perrachon : La valeur du jour à Paris - CASINO répond à ses détracteurs, mais l'action ne rebondit pas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après une semaine dernière particulièrement difficile pendant laquelle elle a chuté de 13%, l’action Casino a du mal à se reprendre. Elle oscille entre hausse et baisse depuis le début de la séance et cède désormais 0,22% à 27,18 euros. Les réponses faîtes par le distributeur aussi bien au fonds activiste Muddy Waters, qui a souligné vendredi l’absence de dépôt des comptes de Casino Finance, qu’à S&P, qui a dégradé sa note long terme d’un cran à "BB", ne semblent pas suffisantes aux yeux des investisseurs.S'agissant de Casino Finance, qui consolide la trésorerie des activités en France, Casino a indiqué que celle-ci était 801 millions d'euros à fin juin contre 586 millions à fin 2017.Le groupe a précisé que le niveau de trésorerie de son périmètre France, qui inclut Casino Guichard Perrachon, les activités France et les holding détenues à 100% - dont Casino Finance - ressortait à 2,1 milliards d'euros au 30 juin contre 1,9 milliard au 31 décembre 2017.Un autre front s'est ouvert ce matin pour Casino, celui de la dégradation de sa note long terme de "BB+" à "BB" avec perspective négative par S&P. L'agence de notation a justifié sa décision par le niveau élevé de l'endettement, qui depuis deux ans est resté supérieur à un niveau incompatible avec une note "BB+", en dépit d'une bonne dynamique commerciale et de l'intention de la direction de céder des actifs pour réduire sa dette.Le groupe a pris acte de cet abaissement et souligné que l'agence de notation ne prenait en compte son plan de cession de 1,5 milliard d'euros en cours de réalisation.S&P y fait cependant référence, mais il craint que les ventes immobilières envisagées prennent pour certaines la forme de cession-bail et ne conduiraient donc pas à une réduction significative de la dette ajustée. Une préoccupation qui était déjà celle de Credit Suisse, la semaine dernière.Compte tenu du produit attendu du plan de cessions en cours et de son autofinancement, le groupe a confirmé son objectif de réduction de la dette financière nette en France de 1 milliard d'euros à fin 2018 pour la réduire à 2,7 milliards d'euros (contre 3,7 milliards d'euros à fin 2017).Le distributeur assure par ailleurs que ce changement de notation n'a pas d'impact sur le coût de sa dette financière obligataire et n'affecte pas sa liquidité.Casino a aussi réaffirmé l'ensemble de ses objectifs 2018. Il vise notamment un résultat opérationnel courant en hausse d'au moins 10% au niveau du groupe, hors crédits fiscaux, mais aussi en France dans l'alimentaire, hors immobilier.Enfin, le conseil d'administration a pris connaissance des analyses des conseils financiers de la société, et observe que le groupe possède une résilience opérationnelle, une solidité financière et des ressources immédiatement disponibles non reflétées dans le cours de bourse actuel.Au-delà de la situation financière de Casino, les investisseurs s'inquiètent surtout de la dette de sa maison-mère, Rallye, qui doit faire face à d'importants remboursements obligataires. 700 millions d'euros sont dus en octobre 2018 et 300 millions en mars 2019, selon S&P. L'agence de notation explique que Rallye dispose de 1,7 milliard d'euros de lignes de crédit, dont 1,4 milliard nécessitent un nantissement en actions Casino si elles étaient tirées. Or plus le titre recule et plus d'actions sont nécessaires pour le nantissement. Selon Kepler Cheuvreux, cette situation augmente la pression pour que Casino cède des actions à temps ou plus rapidement.